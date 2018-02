Ayuntamiento realiza jornada de esterilización en la colonia Constitución Mexicana

Los ciudadanos que requieran estos servicios, pueden acudir a los centros de Protección Animal permanentes, ubicados al Norte y Sur de la Ciudad, en las siguientes direcciones: calle 62 Poniente no. 525 de la Col. Guadalupe Victoria, Mirasoles no. 14 Col. Bugambilias y en Avenida de las Naciones No. 748, Col. Geovillas del Sur.