Filtran conversación de Puigdemont donde reconoce derrota

Después de que esta filtración, el líder independentista salió a las redes sociales a aclarar la polémica. Puigdemont reconoció que estos mensajes eran suyos, sin embargo, recalcó que no se retira de su proyecto político.

“Soy periodista y siempre he entendido que hay límites, como la privacidad, que nunca se han de violar. Soy humano y hay momentos en que también yo dudo (…) También soy el Presidente y no me rajaré ni me hará atrás, por respeto, agradecimiento y compromiso con los ciudadanos y el país. Seguimos”, publicó en su cuenta de Twitter.

Sóc periodista i sempre he entès que hi ha límits, com la privacitat, que mai s’han de violar. Sóc humà i hi ha moments que també jo dubto. També sóc el President i no m’arronsaré ni em faré enrere, per respecte, agraïment i compromís amb els ciutadans i el país. Seguim! — Carles Puigdemont ?? (@KRLS) 31 de enero de 2018