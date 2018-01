Vergara defiende el Pacto de Caballeros de la Liga MX

“Porque les pagamos más que en Europa, es muy simple, Gignac no ganaba nunca en Francia lo que ahora gana en Tigres”, expuso.

De igual forma, Vergara afirmó que este pacto ni se utilizó en el caso de Oswaldo Alanís, aunque lo único que sí tiene claro es que debe respetarlo, “porque tenemos a otros 17 socios que hay que respetar”.

“A final de cuentas en Chivas ni lo usamos. El caso de Alanís fue muy simple y se le dijo que tenía seis meses y saber si renovaba o no para saber qué podía hacer Matías si no renovaba. Si el jugador no se va a quedar después de seis meses hay que preparar a otro jugador en esa posición”, insistió.