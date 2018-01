Diane Keaton sale en defensa de Woody Allen

Desde aquella platica, Allen ya negaba haber abusado sexualmente de Dylan Farrow cuando era una niña, acusaciones que nuevamente han salido a la luz pública a razón de los movimientos Me Too y Time’s Up.

Recientemente, Dylan Farrow, ahora con 32 años de edad, ofreció a mediados de este mes su primera entrevista en televisión, en la que reafirmó sus acusaciones contra el cineasta.

Woody Allen is my friend and I continue to believe him. It might be of interest to take a look at the 60 Minute interview from 1992 and see what you think. https://t.co/QVQIUxImB1 — Diane Keaton (@Diane_Keaton) 29 de enero de 2018