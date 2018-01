Hallan sin vida a Mark Salling, se habría suicidado

El hallazgo terminó con su inclusión en la lista de delincuentes sexuales, por lo que tenía completamente prohibido acercarse a escuelas o parques infantiles, es decir, mantener una distancia mínima de 30 metros.

Como era de esperarse, el actor decidió salir de los reflectores tras ver destruida su reputación, desapareciendo incluso de las redes sociales.

El nacido en Dallas, Texas, fue reconocido por su trabajo al interpretar al personaje de Noah Puck Puckerman en la comedia musical Glee, transmitida por la cadena Fox. Incluso, llegó a actuar en algunas películas como Children of the Corn IV: The Gathering y The Graveyard.