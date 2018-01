Reafirman Meade Kuribreña y Arriola compromiso por movilidad en la CDMX

“Un problema muy importante, no tenemos un Circuito Exterior y eso quiere decir que, en gran parte de nuestro trayecto, estuvimos acompañados por transporte pesado que no debía entrar a la ciudad, sino circularla por fuera, por un Circuito Exterior que nos ayudará a recuperar no solamente un espacio más eficiente, sino de menos contaminación, por eso tiene sentido invertirle tanto al Metro, por eso tiene sentido completar el Arco Norte”, declaró.