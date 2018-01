Famosos responden a Trump por discurso de Estado de la Unión

El acto fue organizado por las asociaciones We Stand United, Move On y Stand Up America, con la intención de perfilar un discurso que permita lograr un verdadero cambio en las elecciones legislativas de este año. El objetivo primario, advirtieron, es arrebatarle espacios a aquellos congresistas que respaldan las propuestas “irracionales” de Donald Trump.

Sobre la pasividad de algunos ciudadanos en las urnas, Michael Moore advirtió que no se debe a falta de empatía, sino que responde a un fenómeno de desencanto y pérdida de esperanza en la democracia.