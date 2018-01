El domingo solo pensamos en salir a ganar: Bill Belichick

Por su parte, Bill Belichick, entrenador de los Patriotas, fue en la misma línea que su jugador y señaló que no piensa en los juegos del pasado y solo se enfoca en su rival en turno.

También, habló el dueño del equipo Robert Kraft, quien lució contentó y se limitó a dar algunas declaraciones, hablando en especial sobre la relación con Belichick y Tom Brady, a lo que dijo que él ya no tiene injerencia en la cuestión deportiva.

Media day flashback: The 2004 #Patriots meet the media before playing the Eagles. pic.twitter.com/tAbxMHadxD — New England Patriots (@Patriots) 30 de enero de 2018