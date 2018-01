John Williams compondrá la banda sonora de Star Wars Episodio IX

"No creo que nadie se pueda retirar de la composición. Me siento muy afortunado y el trabajo que hago no depende de mucho. Si tu visión sigue bien y tus manos también (no tengo artritis en las manos y toco el piano con mucha facilidad) no creo que haya ninguna razón de privarse de la diversión que supone componer. La música es tan gratificante", explica a Variety.