Harry Styles, ¿un futuro James Bond?

“Nunca habrías pensado que era su primera película. Yo no sabía quién era. Por supuesto mi hija me explicó que no puedes ser más famoso que Harry Styles. Pero fue realmente bueno y genuinamente carismático. Si quiere actuar, no puedo imaginar más que un futuro genial para él. Y Chris le daría el detalle más increíble que ningún director haya dado a cualquier proyecto, ya sea Bond u otra cosa