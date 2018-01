Robert Kirkman defiende giro en trama de The Walking Dead

"Creo que la primera vez que Scott (Gimple, showrunner) me mencionó esa posibilidad fue hace un año. Al principio yo estaba como 'Sabes que es un personaje principal, ¿no?' Estaba un poco inquieto", recuerda el dibujante. "Una vez que me dijo cuáles eran sus planes a largo plazo y las cosas que estaban por llegar, me uní al proyecto", explica Kirkman.