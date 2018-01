Ana Tere no participará en las elecciones

La ex panista Ana Teresa Aranda Orozco aclaró que no buscará un cargo de elección popular en las elecciones del domingo 1 de julio, por lo que de esta forma se desecha la versión de MORENA de que pudiera ser la candidata a la presidencia municipal de Puebla.

“A la gente de MORENA, a quienes respeto, les dije que no comparto ese proyecto, y sería incongruente de mi parte el sumarme a un proyecto en el que no creo, sólo por conseguir un espacio, agradezco la deferencia, pero un proyecto ambicioso como el que tienen ellos merece tener soldados que sean leales y estén comprometidos al cien, y ese no es mi caso, y entonces estaría engañándome y engañando a los demás”.