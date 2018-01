Representante de Fundación Sentido, Gabriela Guardado, campeona nacional de squash sub 17

Los jóvenes que representaron a la fundación sentido obtuvieron buenos resultados, Andrea Mortagon quedó en octavo en la categoría sub 19 femenil mientras que Alejandro Juárez obtuvó el lugar 20 en la categoría sub 19 varonil, Oliver Mortagon quedó entre los 16 lugares en la categoría sub 17 varonil, Diego Rubio ocupó el lugar 12 en la categoría sub 11 varonil y finalmente Gabriela Guardado resultó campeona del torneo de squash nacional en la categoría sub 17 femenil.