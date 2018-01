México tiene ciencia de primer nivel. Sin embargo, hay que ir por más: José Luis Carrillo

A la BUAP ingresó en 1973 como profesor hora clase de preparatoria, cuando cursaba el tercer semestre de la Licenciatura en Física, en la hoy Facultad de Ciencias Físico Matemáticas -un año de gran actividad política en el estado y de renovación académica en la Institución. En 1984 se convirtió en investigador titular del Instituto de Física “Ingeniero Luis Rivera Terrazas”.

Premio Estatal de Física en dos ocasiones por sus trabajos de investigación, en 1984 y 1987, Carrillo Estrada ha tenido una fructífera carrera académica. Durante casi 45 años ha sido docente y formador de recursos humanos. Fue director de tesis del primer doctor y la primera doctora en Física de la BUAP y del estado.

El integrante del Cuerpo Académico 171 “Materiales Complejos e Inteligentes” cuenta con más de una centena de artículos científicos publicados, tres de estos en Nature Scientific Reports, una de las revistas del Nature Publishing Group, el grupo editorial de mayor prestigio global en ciencia.

Asimismo, ha participado en proyectos que han marcado transformaciones en la BUAP (la creación del primer doctorado, por ejemplo) y ha formado parte de comisiones dictaminadoras de Conacyt, ANUIES, SEP y Academia Mexicana de Ciencias. De esta última fue coordinador de la Comisión de Premios y Presidente de la Sección Regional Sureste. Él y otros distinguidos universitarios de varias instituciones fundaron la Academia Poblana de Ciencias en 2004.

“He sido afortunado en muchos sentidos, desde muy temprano en mi estancia en la BUAP comencé a formar parte de las primeras comisiones de Conacyt. En 1984, recién doctorado, me invitaron a participar en una que hizo el primer ejercicio de evaluación de los posgrados en México. Asimismo, me tocó ser miembro del grupo de profesores que fundaron el Doctorado en Física en la BUAP. Fueron experiencias que me dejaron huella”, expresa.