Por #Elecciones2018, inflación llegaría a 5.9%: Banorte

El especialista de Banorte aclaró que se prevé que la volatilidad se dará "de los dos lados", es decir, implica que suban o bajen la tasa de interés interbancaria, la inflación y el tipo de cambio.

Asimismo, se prevén que no haya conflictos postelectorales y que el nuevo presidente no tome políticas que afecten a los mercados y a los inversionistas, si no, dichos indicadores bajarán y cerrarán en 2018 a niveles similares a los que comenzaron el año.

En este escenario, Banxico elevará en tres ocasiones la tasa interbancaria antes de los comicios, pero las bajará en otras dos para terminar el año en 7.50 por ciento. Por lo tanto, la inflación será de 4.3 por ciento al cierre del año y el tipo de cambio en 18.60 pesos por dólar.