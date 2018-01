Ronda Rousey deja la UFC, llega a la WWE

“Esta es mi vida ahora. Primera prioridad en mi línea de tiempo para los próximos años. Esto no es un truco publicitario, no es un truco publicitario. Cuando me encontré por primera vez con Triple H, le dije: 'Hay otras cosas que puedo hacer con mi tiempo que darán más dinero, pero no disfrutaré tanto'", le dijo Rousey a Ramona Shelburne de ESPN sobre su decisión de unirse a la WWE.