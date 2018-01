Nick Jonas descarta reencuentro de los Jonas Brothers

“Nunca podría decir nunca, no sabemos lo que va a pasar”, afirmó.

Cabe recordar que los Jonas Brothers tuvieron una corta carrera en el mundo de la música, pues debutaron en el 2005 y concretaron su separación tan solo ocho años después, en el 2013. En este periodo, lograron convertirse en una de las bandas sensación del pop, con éxitos como Sos, Burnin Up, When you look me in the eyes y Pom Poms.

Mientras que Nick Jonas se ha decantado por participar en algunos proyectos fílmicos, como lo fue la reciente película de Jumanji, su hermano Joe continúa explorando el mundo musical. En el caso de Kevin, decidió tomarse un tiempo y dejar completamente de lado el medio del espectáculo.