Bruno Mars arrebata a Despacito el Grammy a Mejor Canción del Año

domingo, 28 de enero de 2018, Sergio Noriega

El tema Despacito, de Luis Fonsi y Daddy Yankee, fue la sensación en los Grammy 2018, después de la interpretación que hicieron los cantantes en la gala musical. Sin embargo, no pudo llevarse el premio a Mejor Canción del Año, dejando este honor para el tema That’s What I Like de Bruno Mars.

Contra todos los pronósticos, el tema del cantante popero y el intérprete de música urbana sucumbió en la lucha por el galardón, más allá del gran éxito comercial que supuso no solo en América Latina, sino en mercados tan lejanos como Europa y Asia.