Arrancan las Espartaqueadas Deportivas de Antorcha 2018

Una a una fueron entrando las delegaciones de cada estado: desde Baja California, pasando por los estados más céntricos hasta Quintana Roo. En total: 32 delegaciones. Al final, el desfile lo cerró la batucada de Veracruz, con sus ritmos y movimientos de Samba.

Ahí, con el intenso calor tecomateco, bajo una plaza a reventar de gente, todo sucedía muy rápido, pero con mucha emoción y solemnidad: la bienvenida a los deportistas por la alcaldesa de Tecomatlán, honores a la bandera, el himno nacional, el himno de Antorcha, el juramento deportivo a cargo de Luis Manuel Hernández González, hijo del exalcalde de Huitzilan Manuel Hernández Pasión, quien fuera asesinado el 10 de octubre en las goteras de Zacapoaxtla por el cacicazgo de la Sierra Nororiental. Un mensaje del antorchismo nacional para decirle a Manuel que no lo olvidarán hasta que se haga justicia plena y al gobierno para decirle que falta la detención de los autores intelectuales del crimen.

Después, la demostración de gimnasia general, artística y rítmica, a cargo de la Selección Nacional de México, un grupo de jóvenes que se prepara para su participación en los Panamericanos y que buscarán concursar y representar al país en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Más de 10 mil almas apreciaron cada uno de los enérgicos movimientos de los jóvenes gimnastas: salto de potro, aros, barra fija, barras paralelas. Los aterrizajes eran perfectos. La mayoría de estos jóvenes ha entrenado por más de 10 años y las más jovencitas, llevan también ya camino recorrido. En medio de esos números, que el público ovacionó, la gimnasia rítmica encendió los ánimos: Cuerdas, aros y pelotas, que las jovencitas manejaban con exquisita destreza, delicadeza y profesionalismo al ritmo de las notas del jalisciense José Pablo Moncayo y de otros compositores mexicanos. La Plaza de Toros estaba de fiesta: alegre, sonriente, coreaba consignas, agitaba sus banderas. Se trataba de la inauguración de la XIX Espartaqueada Deportiva Nacional de Antorcha, el evento de este tipo más importante del México moderno, y que espera recibir a 20 mil deportistas, la mayoría amateurs y muchos otros profesionales que ya brillan en México y el extranjero.



El deporte para hacer un pueblo triunfador

Aquiles Córdova Morán, secretario General del Movimiento Antorchista, afirmó que las grandes potencias que ahora dominan al mundo han tenido que echar mano del deporte y el arte para elevar a sus ciudadanos, para enseñarlos a mirar al horizonte y que se sientan capaces de realizar grandes hazañas, además de que forma pueblos resistentes y fuertes; por eso, dijo, Antorcha también le apuesta a estas dos disciplinas como forma de hacer que el pueblo mexicano eleve su orgullo, sus horizontes vitales y se haga triunfador en la vida.

Por eso Antorcha construye escuelas, Casas de la Cultura y Unidades Deportivas en las zonas en donde hace trabajo político: educar al pueblo, armarlo con las herramientas necesarias para dar, en mejores condiciones, una lucha consciente y conquistar un mundo mejor que, dijo Aquiles Córdova, es “posible y necesario”, dado que ahora el 85 por ciento de la población en el país vive en la pobreza o en la miseria.

El deporte nos ayuda a “manejarnos con sabiduría y con destreza en la tarea de despertar al pueblo y de hacerle consciencia de que su situación es mala, pero que se puede y se debe vivir mejor, de otro modo”.

En México somos 125 millones de personas y no hay empleo para todos, los salarios son bajísimos, la medicina es cara, la educación es mala en general y no hay vivienda. En el mundo la situación no puede ser mejor: “La ONU dijo que hace dos años había 600 millones de hambrientos en el mundo y que en dos años han pasado a ser 800 millones”, gracias al modelo neoliberal que concentra la riqueza en pocas manos y que deja a su suerte a millones de seres humanos, explicó el líder antorchista.

“Los gobiernos de México no cumplen con su tarea y esto lo tiene que entender el pueblo, el obrero, el campesino, la ama de casa, el indígena y el estudiante. Si el pueblo no despierta, el país no tienen remedio, sin el pueblo concientizado no hay solución a los problemas del país”, sostuvo Córdova Morán.

Por eso, la organización que fundó hace 44 años y que ahora tiene una membresía superior a los dos millones de mexicanos se preocupa por educar al pueblo y pone en acción toda su energía y creatividad en esta tarea. Por eso las Espartaqueadas Culturales y las Espartaqueadas Deportivas. Por eso organiza con tanto empeño los concursos nacionales de canto, oratoria, declamación, teatro, de folclor internacional, o los torneos nacionales de ajedrez, beisbol, de futbol, voleibol y basquetbol. Cada uno tiene una fecha durante el año y cada uno tiene como sede un estado distinto.

Este fin de semana, comenzaron desde el día sábado las competencias de conjunto. Durante nueve días, desde el 27 de enero y hasta el 4 de febrero, las canchas, pistas, circuitos y estadios de “La Atenas de la Mixteca”, como también se le conoce a Tecomatlán, se llenarán de jóvenes que competirán, fraternalmente, por un lugar en el pódium.