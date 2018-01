La partería podría ser servicio de salud: Investigadores

La maestra Jennifer Wright, de American Asociation of Birth Centers (AABC), mostró como el Modelo de Casas de Parto ha mejorado resultados en salud materna en poblaciones de riesgo en Estados Unidos. La doctora Susan Stapleton, de la AABC, abordó el tema de la seguridad en las Casas de Parto documentada en Estados Unidos a lo largo de 30 años de investigaciones, la maestra Kate Bauer, también de la AABC, habló del caso norteamericano de la integración de Casas de Partos a los Sistemas de Salud, la maestra Octavia Wiseman, de City Univerity of London, expuso como ocurre el manejo de traslados de urgencias de Casas de Parto a hospitales, y la maestra Frances McCoville, de la Organización Mundial de la Salud (OMS), presentó la Guía y Lineamientos de Atención Prenatal y Parto de Calidad de la OMS.

La principal conclusión a la que se llegó fue la necesidad de que el gobierno mexicano, con el apoyo de la OMS, realice los cambios pertinentes en su legislación para lograr la inclusión del Modelo de Partería tanto en Casas de Parto reguladas como en la atención en los servicios del Sistema de Salud Nacional, lo cual fue anunciado como un compromiso por Frances McConville de la OMS, siendo uno de los más importantes acuerdos finales de los trabajos generados en la reunión.

El encuentro reunió a personalidades con injerencia en la toma de decisiones sobre políticas relacionadas con la Salud Materna en México, tales como Elsa Santos del Fondo de Pobación de las Naciones Unidas en México; Hilda Reyes del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud; Cristina Alonso, presidenta de la Red de Casas de Parto en México, David Meléndez del Comité Promotor por una Maternidad Segura en México, además de parteras profesionales, responsables de casas de parto nacionales e internaciones, prestadores de servicios de salud, representantes de organizaciones no gubernamentales, académicas y representantes de la Organización Panamericana de la Salud, Mac Arthur Fundation, Midwifery Unit Network Supported by The Royal College of Midwives, Red internacional de Casas de Parto y de la Secretaría de Salud de México.