Chelsea golea a Newcastle para avanzar en la Copa

Newcastle siguió resistiendo en el fondo, pudo recibir más anotaciones, pero el arquero Karl Darlow se mostró fuerte para despejar las oportunidades creadas por los Blues. Chelsea sigue en la competencia y ahora disputará los octavos de final en la FA Cup.

Full-time: Chelsea 3-0 Newcastle! #CHENEW



Two goals from @mbatshuayi and another brilliant free-kick from @marcosalonso03 secure the Blues a place in the fifth round of the FA Cup! ?? pic.twitter.com/SrCnqeFSey — Chelsea FC (@ChelseaFC) 28 de enero de 2018