ESPECIAL: Los seis actores mejores pagados del cine

Otro ejemplo reciente se dio en la cinta All the Money in the World (2017), dirigida por RIdley Scott y protagonizada por Mark Walhberg y Michelle Williams.

Tras la polémica de Kevin Spacey y su escándalo sexual, se decidió eliminar a Spacey de la película para ser suplido por Christopher Plummer, por lo que se llamó a un reshoot con el elenco para volver a grabar las tomas que se consideraban necesarias.

Mientras Mark Walhberg negoció un pago de 1.5 millones de dólares para volver al set de grabaciones, Michelle Williams solamente recibió mil dólares, hecho que fue revelado por el movimiento Time’s Up.

A continuación, una lista de los seis actores mejores pagados de Hollywood:

1. Mark Walhberg

El actor Mark Walhberg se llevó el título del actor mejor pagado en el año pasado de acuerdo con Forbes con un ingreso de 68 millones de dólares. Las cintas Patriots Day (2016), Transformers: El Último Caballero (2017) y Guerra de Papas 2 (2017) beneficiaron al actor.

2. Dwayne Johnson

Dwayne Johnson, mejor conocido como La Roca, quien ocupó el primer lugar en 2016, bajó al segundo puesto el año pasado. Moana (2016), Rápidos y Furiosos 8 (2017) y Los Guardianes de la Bahia (2017) fueron las cintas de La Roca. Y para este 2018, Jumanji: En la Selva (2017) augura otro buen año para el ex luchador profesional.

3. Vin Diesel

Otro de los actores que se benefició de Rápidos y Furiosos 8 fue Vin Diesel, quien ocupa el tercer lugar de esta lista. El productor de la saga automovilística tuvo ganancias por 54.5 millones de dólares, también gracias a xXx: Return of Xander Cage (2017) y Guardianes de la Galaxia Vol. 2 (2017).

4. Adam Sandler

El actor Adam Sandler fue el cuarto mejor pagado en 2017, y aunque no estrenó ninguna cinta en la pantalla grande en el periodo en curso, se benefició del contrato que firmó con Netflix por cuatro películas y 250 millones de dólares. Según Forbes, Sandler ingresó 50.5 millones de dólares por las cintas Sandy Wexler (2017) y The Meyerowitz Stories (2017) estrenadas por la plataforma.

5. Jackie Chan

El caso de Jackie Chan es parecido al de Adam Sandler, quien ingresó 49 millones de dólares con apenas el estreno hollywoodense de Lego Ninjago: La Película (2017). Sin embargo, la industria china de película le ayudó con Railroad Tigers (2016) y Kung Fu Yoga (2017).

6. Robert Downey Jr.

Robert Downey Jr., quien fue el primer lugar en 2015, se mantiene vigente con 48 millones de dólares en 2017. El actor apenas tuvo un cameo en The Nice Guys (2017), pero su valía siguió con Spider-Man: Homecoming (2017). Sin embargo, 2018 y 2019 pintan bien para Downey Jr. gracias a los estrenos de las dos cintas de Los Vengadores: Infinity War.