Harry Kane salva a los Spurs en la FA Cup

Tottenham fue al frente, empezó a acumular llegadas mientras el cuadro de baja división hasta con ocho hombres defendía para mantener el resultado. Fue hasta los 81 minutos cuando llegó el ansiado gol del empate, esto en un tiro de esquina peinado a segundo poste donde Harry Kane apareció para solo colocar el pie y colocar el empate, con ello la repetición de la eliminatoria ahora en el Estadio Wembley.

FULL TIME! That’s it! It has finished level here at Rodney Parade. County might have won it but for a late Harry Kane leveller! What an extraordinary @EmiratesFACup match.



See you at Wembley, Exiles!@NewportCounty - 1@SpursOfficial - 1 pic.twitter.com/fiMC0OEtFz — NCAFCLive (@NCAFCLive) 27 de enero de 2018