Primeros detalles de Sarah Paulson en American Horror Story 8

Por el momento, se desconocen más detalles de la octava temporada de American Horror Story, más que será ambientada en un futuro cercano.

“Iremos a un futuro cercano. No tiene nada que ver con nada que hayamos visto antes. Es realmente escalofriante”.

Asimismo, Murphy afirmó que su idea le encantó a John Landgraf, jefe de FX, señal que emite American Horror Story.

"Se lo dije y se cayó de la silla con alegría", dijo sobre dicho encuentro y agregó "es diferente a lo que hemos hecho antes, pero siempre trato de hacer lo contrario de lo que he hice en esta serie".

Sobre la novena temporada de American Horror Story, la cual ya había adelantado hace varios meses, confirmó que será un crossover entre Murder House (primera temporada) y Coven (tercera temporada), y que incluso está más avanzada que la octava.

"Estamos trabajando en ello, pero no va a ser la próxima temporada", quiso enfatizar. "No será la próxima porque algunas personas no están disponibles", agregó.