Diálogo sobre TLCAN no debe interrumpirse: empresarios

“Nuestra postura como sector privado mexicano ha sido que las rondas y las negociaciones no se interrumpan, que sigan su ritmo y se tomen el tiempo que se deba tomar, pero no por las elecciones en México, las elecciones en Estados Unidos, incluso las regionales en Canadá. Las rondas de negociación no deben interrumpirse, si esto nos toma tres o seis meses más, que lo tome”, afirmó.