Pumas es el Atlético de Madrid de México: Arribas

“En España son tácticamente mejores, pero son cualidades diferentes. Aquí en México son más físicos y hay más situaciones de uno para uno. Es un juego al que no estaba tan acostumbrado pero estamos preparados para esto”, sentenció.

Sobre los jugadores de Pumas que han llamado su atención, aseguró que dos de los futbolistas que podrían estar en Europa en poco tiempo serían Gallardo y Castillo, a quienes elogió por su técnica y, en el caso de este último, su gran técnica para resolver en situaciones de gol.

“No tenemos presión. Solo llevamos tres partidos. Vamos primeros y empezamos bien. Esperemos que vaya todo bien. No tenemos tanto dinero como Monterrey o Tigres pero creemos que nuestros chavales jóvenes (…) están creciendo y nos van a dar ese plus para luchar ante los grandes fichajes de otros”, agregó.