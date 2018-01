No hicimos Wonder Woman para ganar un Oscar: Gal Gadot

viernes, 26 de enero de 2018, Sergio Noriega

Para muchos críticos y fanáticos del cine, la película de Wonder Woman debía estar nominada al menos en un par de categorías de los Premios Oscar, por lo que se mostraron sumamente decepcionados por no contender por ningún galardón tras darse a conocer las postulaciones de la Academia.

Durante una entrevista para Entertainment Tonight, la actriz que personifica a la superheroína, Gad Gadot, dio su opinión sobre la ausencia de Wonder Woman en la gala del presente año. Segura de sí misma, dijo no estar sorprendida de que el filme no se encuentre compitiendo en la ceremonia de premios.