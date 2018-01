Malala arremete contra Trump, pide igualdad de género

Asimismo, pidió a los hombres respetar los derechos e igualdad de las mujeres, agregando que es necesario promover la educación en los varones sobre el tema de los derechos de las mujeres, esto como un paso crucial para terminar con la desigualdad de género.

Malala también se refirió a los movimientos que han surgido en Estados Unidos para denunciar el acoso sexual de las mujeres, pero que han tenido un alcance a nivel mundial, como Times Up o Me Too.