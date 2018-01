Ridley Scott lamentó sustituir a Kevin Spacey de All the Money in the World

jueves, 25 de enero de 2018, Miguel Angel Carral

El próximo 16 de febrero llega a los cines mexicanos la cinta All the Money in the World (2017), la más reciente película de Ridley Scott que desde antes de su estreno internacional, ha estado en los titulares de la prensa mundial.

Y es que la polémica que alcanzó al actor Kevin Spacey también llego a All the Money in the World, de la que formaba parte en el papel de J. Paul Getty, personaje que terminó por tomar Christopher Plummer.