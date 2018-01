ESPECIAL: El Premio Grammy, el gran reconocimiento de la música

Solamente 12 personas, incluyendo nombres como los de Richard Rodgers, Rita Moreno, Audrey Hepburn, Mel Brooks, Mike Nichols y Whoopi Goldberg se han hecho con el EGOT.

Los grandes ganadores del Grammy

En casi 60 años de historia, la versatilidad y las amplias categorías en que se entrega el galardón, 84 categorías en 30 géneros de música, han dado la posibilidad de que artistas ganen un gran número de gramófonos.

El mayor ganador del Premio Grammy desde su creación es el director de orquesta Sir Georg Solti, quien obtuvo en total 38 reconocimientos, seis de ellos como ingeniero y como como solista. Fallecido en 1997, estuvo nominado otras 74 veces.

En cuanto a cantantes se refieren, Alison Krauss tiene 27 Premios Grammy entre interpretaciones y producciones, y es la máxima ganadora de los Premios de la Academia de Grabación.

Detrás de ella se encuentra Beyoncé con un total de 20 Premios Grammy, incluyendo los que consiguió cuando formaba parte de la banda Destiny’s Child, lo que la coloca a siete de Krauss.

Dentro de los planos en las entregas de los Premios Grammy, Michael Jackson ganó en 1984 ocho gramófonos por su producción Beat It. Mientras que, en 2000, la banda Santana se hizo con nueve premios gracias a su álbum Supernatural.

La diferencia es que Santana se llevó los tres premios principales a Grabación del Año, Canción del Año y Álbum del Año, las dos primeras gracias al tema Smooth, mientras que Jackson perdió Canción del Año con Every Breath You Take de The Police.

México en los Premios Grammy

La música producida en México ha sido reconocida en los Premios Grammy, siendo importante diferenciar estos galardones de los Premios Grammy Latino que se especializan en la música latinoamericana e iberoamericana.

Dentro de los Premios Grammy en las ternas a música latina se encuentran el Mejor Álbum Pop, Mejor Álbum Rock, Mejor Álbum de Música Regional Mexicana y Mejor Álbum Tropical, con México destacándose en todas ellas.

El primer mexicano en ganar el Premio Grammy fue Luis Miguel, a su vez el artista más joven en hacerse con el gramófono, a la Mejor Interpretación México Americana por Me gustas tal como eres a dueto con Sheena Easton.

Por su parte, Café Tacvba, Maná y Natalia Laforucade han ganado al Mejor Álbum Rock, mientras que Julieta Venegas, Luis Miguel y Jesse & Joy han hecho lo propio al Mejor Álbum Pop.

Finalmente, el Mejor Álbum de Música Regional Mexicana ha sido ganado por Pepe Aguilar, Lila Downs, Vicente Fernández y Los Tigres del Norte.

El guitarrista Carlos Santana, miembro de Santana, ha sido el único mexicano que ha podido hacerse de alguno de los principales Premios Grammy con el ya mencionado Supernatural, aunque el reconocimiento fue hecho a toda la banda que se formó en San Francisco, California.