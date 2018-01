Propone De la Madrid legalización de la marihuana en destinos turísticos

Para el Secretario de Turismo, resulta increíble que México sea incapaz de avanzar en este rubro a una mayor velocidad, cuando otros países han logrado modificar sus normativas para la legalización de la marihuana y exhibido los beneficios.

“Es un absurdo que como país no demos ya ese paso, pero al país todo le cuesta trabajo, me gustaría ver que se pudiera hacer en Quintana Roo y Baja California Sur, los dos destinos turísticos principales que no tienen por qué ser víctimas de violencia, de un trato inadecuado en el tema de las drogas en México”, agregó.