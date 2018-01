Lista la clase 2018 del Salón de la Fama del Béisbol

Por otra parte, Chipper Jones y Jim Thome entraron a la sala de los inmortales en su primer año de elegibilidad, siendo ahora 54 peloteros en total los que han logrado esta hazaña. En el caso de Jones, entró con 97.2 por ciento de los votos, la máxima cantidad en esta temporada, pasando toda su trayectoria con los Bravos de Atlanta y con varios récords dentro de la organización.

Por su parte, Jim Thome fue uno de los bateadores más completos de su época al tener 612 jonrones, colocado en la octava posición en ese rubro en la historia, entrando con un 89.8 por ciento de los votos.

Trevor Hoffman, The Undertaker del béisbol, también logró su puesto en el Salón de la Fama al superar el 75 por ciento de los votos llegando a 79.7 por ciento. Teniendo marcas en su carrera como 601 salvamentos, la segunda mayor cantidad de la historia solo por detrás de Mariano Rivera.

I’m humbled, honored and thankful for my election into the Hall. Thanks to my family, friends, fans, the Padres and the writers for your continuous support. Looking forward to joining the other Padres in Cooperstown and honored to be going in with this class of legends! pic.twitter.com/SGevM6qbyk — Trevor Hoffman (@THoffman51) 25 de enero de 2018