Elton John anuncia su última gira mundial

Elton John recordó que sus dos pequeños tendrán ocho y diez años cuando la última gire llegue a su final, por lo que tendrá suficiente tiempo para estar a su lado y acompañarlos en su niñez.

“Los amo tanto, no quiero extrañarlos, y no quiero que ellos me extrañen (…) [Seguiré] siendo creativo, espero, hasta el día que muera”, afirmó, revelando sus intenciones de seguir escribiendo canciones aunque esté lejos de los escenarios.