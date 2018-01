Meade Kuribreña puede conducir el destino del país: Julio Di-Bella

Durante una entrevista para Imagen Radio, reconoció que le sorprendieron las declaraciones del blanquiazul sobre su pasado político, debido a que está más que comprobado que militó en el PAN entre los años 1997 y 2016.

Di-Bella Roldán aclaró que no está cambiando de partido político, simplemente, está respaldando un proyecto que le parece más adecuado para el país en estos momentos. Pese a ello, aceptó que hubo algunas cosas en el PAN que no fueron de su agrado.

“La selección de candidaturas no me gustó y decidí salirme del PAN. No estoy militando en el PRI, no estoy brincando de un partido a otro”, sentenció.