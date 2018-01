ESPECIAL: El polémico fallecimiento de Virginia Woolf

Su primera novela fue Fin de viaje, la cual fue publicada en 1915 por la editorial de su medio hermano, Gerald Duckworth and Company Ltd; siendo esta obra una de las más ingeniosas sátiras sociales de la escritora.

Tanto en esta novela como en Noche y día, su segunda obra publicada en 1919, Woolf ya se muestra dispuesta a romper los esquemas narrativos procedentes, en especial la subordinación de personajes y acciones al argumento general de la novela, así como las descripciones de ambientes y personajes tradicionales.

Pese a su trabajo, sus primeras dos novelas apenas merecieron consideración por parte de la crítica; no fue sino hasta la publicación de La señora Dalloway y Al Faro que los críticos comenzaron a elogiar su originalidad literaria.

Cabe mencionar que Woolf también se destacó por escribir una serie de ensayos que giraban en torno a la condición de la mujer, en los que resaltó la construcción social de la identidad femenina y reivindicó el papel de la mujer escritora, como en Una habitación propia.

La última obra de Woolf fue Entre actos, publicada en 1941, poco después de su muerte. En esta resume y magnifica sus principales preocupaciones, que es la transformación de la vida a través del arte, la ambivalencia sexual y la reflexión sobre temas de flujo del tiempo y la vida.

El polémico fallecimiento de Woolf

La escritora sufrió la primera de sus depresiones con la repentina muerte de su madre Julia Prinsep Stephen, el 5 de mayo de 1895, cuando Virginia tenía trece años de edad, y con la muerte de su media hermana Stella sólo dos años después.

Posteriormente, el fallecimiento de su padre por cáncer en 1905 le provocó a Virginia un ataque alarmante. Desde este momento hacia delante, la autora sufrió crisis nerviosas y posteriores periodos recurrentes de depresión.

De esta forma, Wolf tuvo que lidiar durante la mayor parte de su vida con la enfermedad mental que actualmente se conoce como trastorno bipolar. Padecimiento que la llevó finalmente al suicidio el 28 de marzo de 1941.

De esta forma, Virginia se puso su abrigo, llenó sus bolsillos con piedras y se lanzó al río Ouse que se encontraba cerca de su casa y se ahogó. Su cuerpo fue encontrado hasta el 18 de abril y su marido, el escritor Leonard Woolf, enterró sus restos incinerados bajo un árbol en Rodmell, Sussex.

Antes de partir, la escritora dejó una nota a su esposo donde le agradeció por el tiempo que habían pasado juntos, así como por todo el amor que le había brindado; sin embargo, indicó que no podía seguir con los padecimientos que la aquejaban.

“Siento que voy a enloquecer de nuevo. Creo que no podemos pasar otra vez por una de esas épocas terribles. Y no puedo recuperarme esta vez. Comienzo a oír voces, y no puedo concentrarme. (…) Todo lo he perdido excepto la certeza de tu bondad. No puedo seguir arruinando tu vida durante más tiempo. No creo que dos personas pudieran ser más felices que lo que hemos sido tú y yo.”, escribió Woolf.