El sueño del Barcelona se ha terminado: Mascherano

Finalmente, el argentino aseguró estar muy agradecido por convivir con semejantes profesionales del deporte, y se dijo incapaz de elegir un momento en especial sobre su estancia en el Barcelona, ya que todo fue extraordinario.

“Me quedo con el día a día, de poder disfrutar de momentos únicos. He tenido la oportunidad de jugar con los mejores jugadores del mundo. Me han simplificado las cosas y me han hecho subir el nivel”, detalló.