Fallece la escritora de ciencia ficción, Ursula K. Le Guin

Actualmente, vivía con su esposo en una casa a las afueras de Portland donde pasó los últimos años de vida rodeada por la naturaleza, ya que le gustaban los grandes paisajes e incluso se refirió a muchos de ellos en sus obras.

Tras darse a conocer su muerte, el famoso escritor estadounidense de suspenso, ciencia ficción y horror, Stephen King, lamentó la partida de Le Guin y destacó que la escritora no era sólo una escritora más de ciencia ficción, sino un ícono literario.

Usula K. LeGuin, one of the greats, has passed. Not just a science fiction writer; a literary icon. Godspeed into the galaxy. — Stephen King (@StephenKing) 23 de enero de 2018