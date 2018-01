Sebastián Lelio agradece nominación al Premio Oscar

Las rivales de Una Mujer Fantástica son The Insult de Líbano, Loveless de Rusia, On Body and Soul de Hungria y The Square de Suecia.

Además, destaca que esta es la segunda nominación chilena en la terna de la especialidad luego de No (2012) de Pablo Larraín, quien a su vez es uno de los productores de Una Mujer Fantástica

Sobre la trama, la muerte de su pareja enfrenta a la protagonista de Una Mujer Fantástica a la evidencia de que ser transexual es una carrera de obstáculos y resistencia ante la intolerancia y los prejuicios.

La cinta, cuyo reparto encabeza la intérprete transexual Daniela Vega, es otro análisis del al universo femenino por parte de Lelio, que coloca al espectador ante un personaje que pelea con quien le niega el respeto e intenta resquebrajar su dignidad.