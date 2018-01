Del Toro dedica nominación al Premio Oscar a jóvenes cineastas

El oriundo de Guadalajara parte como el gran favorito para hacerse con el Premio Oscar a Mejor Director luego de sus reconocimientos en los Globos de Oro y los Critics’ Choice Awards.

A su vez, Guillermo del Toro aprovechó su cuenta personal de Twitter para agradecer a la Academia por esta candidatura al premio más importante que entrega el séptimo arte.

Thank You to the academy and my peers for this moment of joy in a 25 year journey as a storyteller. pic.twitter.com/vDOTfs0CiX — Guillermo del Toro (@RealGDT) 23 de enero de 2018