De Gea o Courtois ¿quién llegará al Real Madrid?

La directiva sabe que no puede postergar más esta decisión. Si no contrata a un guardameta de garantías para pelearle la titularidad a Navas, al menos deberá buscar un refuerzo que haga no extrañarle cuando no se encuentre bajo los tres palos.

La apuesta final del Madrid dependerá del momento que viva en la temporada, así como del rendimiento del propio Kaylor y los esfuerzos que hagan el Manchester United y Chelsea para renovar a sus respectivos porteros.

Si bien Kepa costaría 80 millones de euros, mismo precio de De Gea y Courtois, la experiencia de estos dos últimos pesa todavía más que la juventud y talento de un guardameta que no sabe lo que es estar en un equipo grande como el Real Madrid.