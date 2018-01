Puerta del diálogo ha estado abierta para Corral: Navarrete Prida

lunes, 22 de enero de 2018, Julio Sánchez

El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alfonso Navarrete Prida, aseguró que la puerta del diálogo siempre ha estado abierta para el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, quien ha denunciado que la entidad a su cargo ha sufrido un bloqueo de recursos.

Cabe recordar que Corral ha denunciado que, como castigo a que su administración ha perseguido a diversos ex funcionarios priístas de Chihuahua, entre ellos el ex gobernador de esa entidad César Duarte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no ha entregado en su totalidad los recursos públicos que corresponden al estado.