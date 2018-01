Trump arremete contra demócratas por servir a extrema izquierda

The Democrats are turning down services and security for citizens in favor of services and security for non-citizens. Not good! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 de enero de 2018

El mandatario agregó que "los demócratas han cerrado el gobierno en los intereses de su base de extrema de izquierda".

Sin embargo, esta mañana, se anunció la reapertura del Gobierno de Estados Unidos luego de un acuerdo alcanzado por demócratas y republicanos, en los que estos últimos accedieron a apoyar a los llamados dreamers, en velo tras la cancelación del programa DACA por parte de Trump.

Con esta situación, se han salvado unos 800 mil empleados públicos 'no esenciales', de un total de 3.5 millones, de quedarse sin goce de sueldo hasta que el Congreso alcanzara un acuerdo.

Democrats have shut down our government in the interests of their far left base. They don’t want to do it but are powerless! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 de enero de 2018