Putin también recoleta firmas para ser candidato independiente

Con el eslogan “Putin 2018. Un presidente fuerte. Una Rusia fuerte" es que el presidente quiere volver a gobernar por seis años a Rusia, el cual sería su último periodo pues la ley establece que un presidente puede gobernar por dos mandatos consecutivos.

“En dos horas han firmado ya 50 personas de todas las edades. Jóvenes y viejos. Los que firman no se abstendrán. Un ruso no se toma el tiempo de presentar el pasaporte si no fuera a acudir a las urnas", señaló un joven.