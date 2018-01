¡Alexis Sánchez ya es diablo! Ficha con el Manchester United

Alexis llega a un club donde las promesas se han vuelto una realidad, tal es el caso de Martial y Lingard, este último con la madurez para pelear por la titularidad. Ambos se ubican en la parte alta de la tabla de goleadores del equipo durante la presente temporada.

Asimismo, Mourinho cuenta con Juan Mata, quien lleva solo cuatro goles menos que Lingard, aunque quizá esta podría ser una de sus menores preocupaciones por los rumores sobre su posible salida a España en el presente mercado de invierno.

El jugador que perdería oportunidades ante el arribo de Alexis, sin duda, sería Marcus Rashford, quien había logrado hasta la fecha tener continuidad en el equipo. Sin embargo, el nombre de Alexis pesa, y todos en Old Trafford saben que el entrenador no insistió en su fichaje para tenerlo en la banca.

A natural on the pitch AND in front of the cameras! ?? #Alexis7 pic.twitter.com/xRprFt6YAQ — Manchester United (@ManUtd) 22 de enero de 2018