Negocian demócratas el muro a cambio de protección a dreamers

“…tenemos la responsabilidad de proteger nuestras fronteras. No hay dudas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Por qué no hay una evaluación de que se debería hacer? ¿Debería haber cerca, debería haber tecnología? ¿Deberían cortar la hierba para que la gente no pueda esconderse en ella? ¿Debería haber ladrillos y mortero en algún lugar? Veamos”, cuestionó.