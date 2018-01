Todos los ganadores de los SAG Awards 2018

A continuación, Sexenio presenta la lista completa de ganadores de los SAG Awards 2018.

Mejor actriz

Frances McDormand – Tres avisos por un crimen

Mejor actor

Gary Oldman – Las horas más oscuras

Mejor actriz de reparto

Allison Janney – I, Tonya

Mejor actor de reparto

Sam Rockwell – Tres avisos por un crimen

Mejor elenco – Película

Tres avisos por un crimen

Mejor actriz – Telefilm o miniseries

Nicole Kidman – Big Little Lies

Mejor actor – Telefilm o miniseries

Alexander Skarsgard – Big Little Lies

Mejor actriz – Serie dramática

Claire Foy – The Crown

Mejor actor – Serie dramática

Sterling K. Brown – This Is Us

Mejor actriz – Serie de comedia

Julia Louis-Drefyus – Veep

Mejor actor – Serie de comedia

William H. Macy – Shameless

Mejor elenco – Serie dramática

This Is Us

Mejor elenco – Serie de comedia

Veep

54° Premio a la trayectoria

Morgan Freeman