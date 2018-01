Final de Game of Thrones, en el momento perfecto: Dinklage

“Siempre es la parte triste de nuestro negocio, porque tienes los bolsillos llenos de grandes personas por poco tiempo y después tienes que seguir adelante, siempre es desgarrador. Especialmente, cuando has pasado más de un par de meses con la gente”, agregó.

Cabe recordar que el personaje de Tyrion Lannister es uno de los que más ha evolucionado dentro de la historia, ya que se convirtió en la mano derecha del rey Joffrey después de ser un don nadie en los primeros capítulos.

El actor británico alcanzó la fama internacional gracias a este personaje, el cual le ha valido dos Emmy y un Globo de Oro. A su carrera, también se suma su participación en proyectos como The Station Agent, Elf, Find Me Guilty, Underdog y Death at a Funeral, entre otros.