¿Por qué se decidió eliminar el Universo Expandido de Star Wars?

Dentro de este universo, Chewbacca muere al sacrificarse para salvar al hijo de Han Solo, esto en la novela Vector Prime de R.A. Salvatore, la cual forma parte de la serie New Jedi Order.

“En parte aquella decisión surgió del hecho de que Chewbacca no habla, solo gruñe y eso lo convertía en un personaje difícil de plasmar en las novelas. Por eso cuando se plantearon matar a algún personaje, decidieron que Chewbacca tenía que morir”.

Este pensamiento cambió a la hora de plasmar a los personajes en las películas, siendo Chewbacca uno de los más importantes y más queridos por los fanáticos de Star Wars.

“Pero si tuvieses la oportunidad de contar de nuevo con Chewbacca en las películas no querrías arrebatar a los fans ese momento. No existía la posibilidad de que yo quisiese hacer un Episodio VII que no tuviese a Chewbacca y encima tener que explicar que murió porque se le cayó una luna encima. Como si pudiésemos ignorar una decisión así... Todo lo demás nos parecieron nimiedades en comparación”.