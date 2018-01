Advierten a Puigdemont sobre su inmunidad legal

sábado, 20 de enero de 2018, Miguel Angel Carral

La Fiscalía de España avisó al ex presidente de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont, de que la condición de inmunidad que le otorga su cargo como diputado electo del Parlamento catalán no significa que no se pueda ordenar su ingreso en prisión por orden judicial.