Primera imagen de Haley Joel Osment en The X-Files

Así lo explicó el creador de Los Expedientes Secretos X, Chris Carter, en la publicación sobre este capítulo que forma parte de la onceava temporada de la galardonada serie de ciencia ficción.

Cabe recordar que Mitch Pileggi es uno de los actores originales de los años noventa cuando se estrenó Los Expedientes Secretos X, llegando a ser parte del elenco principal hacia el final de su emisión.

Asimismo, Pileggi, de 65 años de edad, apareció en las dos películas de la saga, The X-Files (1998) y The X-Files: I Want to Believe (2008).